Studenter. Bild: Wikimedia commons

Colive och JM utvecklar delningsbostäder för studenter

Bygg/Arkitektur Colive ska utveckla delningsbostäder för studenter om minst 200 bostadstillfällen i Gamlestaden i Göteborg i samarbete med JM. I projektet kommer social och resursmässig hållbarhet vara centralt med gemensamma ytor för umgänge och en hög grad av återbruk.

Hösten 2022 öppnade Colive sin första coliving-hubb på Kallebäcks terrasser i Göteborg med ett stort intresse från bostadssökande. Nu ska bolaget utveckla delningsbostäder för minst 200 studenter tillsammans med JM som nyligen vann en markanvisning för fastigheterna Gamlestaden 40:2 och 740:11. Den nybyggda coliving-hubben kommer att ha en stark hållbarhetsprofil med delade ytor som uppmuntrar till boendegemenskap och en hög grad av återbruk i hela projektet.



– Det är väldigt roligt att vi får chansen att fortsätta vår etablering i Göteborg, den här gången tillsammans med JM. När vi öppnade vår första coliving-hubb i Göteborg under hösten hade vi över 1000 sökande till de 121 platser vi kunde erbjuda så efterfrågan är uppenbart stor. Därför är vi särskilt glada att utveckla fler sociala och hållbara delningsbostäder för unga göteborgare. Colive växer snabbt och vi planerar för fler samarbeten med etablerade bostadsutvecklare runtom i landet, säger Colives medgrundare och vd, Katarina Liljestam Beyer.



Stadsutvecklingen i Gamlestaden innefattar blandade upplåtelseformer, service och cityhandel för en levande stadsdel. Göteborgs stad planerar för en fördubbling av invånarantalet i Gamlestaden med ett nytt resecentrum som ska knyta ihop staden. För delningsbostäderna som Colive utvecklar förväntas detaljplanearbetet att påbörjas till sommaren 2023, med förhoppning att de första hyresgästerna kan flytta in under år 2028.

