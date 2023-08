Christoffer Strömbäck. Bild: Castellum

Christoffer Strömbäck utses till chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum

Bolag Christoffer Strömbäck tillträder sin nya roll som chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum senast i februari. Han kommer närmast från en tjänst som CFO på Fastator.

– Relationerna med kapitalmarknaden är viktiga för Castellum och med Christoffer Strömbäck ombord kommer vi kunna tillgodose marknadens ständigt ökande efterfrågan på information och samtidigt säkerställa att vi fortsatt är tydliga och transparenta i vår finansiella kommunikation, säger Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum.



Christoffer Strömbäck har gedigen erfarenhet av fastighets- och kapitalmarknaden från bland annat Swedbank Corporate Finance, JLL Capital Markets och Fastator där han i dag är CFO.

– Jag har följt Castellum i många år och ser fram emot att bidra till bolagets starka utveckling. Det är inspirerande att jobba med kapitalmarknadsfrågor under rådande omvälvande tider. Jag delar också Castellums starka engagemang för hållbarhet i fastighetsbranschen, säger Christoffer Strömbäck.



Christoffer Strömbäck har varit CFO för Fastator sedan 2019 och kommer att kvarstå i sin roll till början av nästa år. Rekryteringsprocessen av en ny CFO inleds omgående.

– Christoffer har spelat en viktig roll i de senaste årens bygge av Fastator och jag vill önska honom lycka till i framtiden. Att han fortsätter arbeta under sin uppsägningstid ger oss kontinuitet under rekryteringsprocessen, säger Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

