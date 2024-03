Bild: Istock

CBRE rekryterar Sagax-chefen

Karriär CBRE ökar ytterligare leveranskapaciteten inom värdering och strategisk rådgivning genom att rekrytera Jacob Holmquist som Director till affärsområdet Valuation and Advisory Services.

Bild: CBRE Sweden

Jacob Holmquist blir Director till affärsområdet Valuation and Advisory Services på CBRE Sweden. Bild: CBRE Sweden

Jacob Holmquist har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsvärdering. Han kommer närmast från Sagax där han har arbetat som värderingschef. Innan dess har Jacob Holmquist i många år arbetat som värderingschef i både Castellum och Kungsleden. Han har även lång erfarenhet av konsultsidan på DTZ (nu C&W). Jacob Holmquist kommer att arbeta med värdering och rådgivning till nya och befintliga kunder.

– Vi förstärker vårt affärsområde med mycket stark kompetens för att ytterligare utveckla vår värderingsavdelning. Marknadssituationen gör att våra kunder har behov av synnerligen kvalificerad rådgivning inom värdering för att kunna ta välgrundade beslut. Jag är därför glad över att kunna introducera Jacob till teamet. Med sina tidigare erfarenheter ifrån stora fastighetsbolag kommer han att bidra starkt till kvalitativa värderingslösningar för våra kunder, säger Daniel Holmkvist, Head of Valuation and Advisory, CBRE Sweden.



– Jag ser fram mot att börja på CBRE och att använda min erfarenhet tillsammans med nya kollegor på bolaget. CBRE har en otrolig kundbas med allt från enskilda fastigheter till hela portföljer som måste värderas regelbundet. Det ska bli väldigt intressant att med min erfarenhet komma in och bidra och tillföra kunskap till bolaget, säger Jacob Holmquist, Director, Valuation and Advisory, CBRE Sweden

