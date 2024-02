Bild: Istock

CBRE gör flera nyrekryteringar

Bolag CBRE förstärker samtliga affärsområden med seniora chefer, projektledare och analytiker för att omedelbart kunna öka leveranskapaciteten.

Samuel Svensson har rekryterats som Analyst inom Capital Markets. Syftet är att fördjupa erbjudandet inom strategisk köp- och säljrådgivning. Samuel Svensson kommer närmast från Sponda Ltd (Blackstone) i Finland där han har arbetat som analytiker.



Hugo Schöllin har rekryterats till Property Management Accounting som Accounting Lead. Han kommer närmast från Safelend där han varit finanschef. Han har även erfarenhet av redovisning från Novi Real Estate och PWC.



Karin Belander har rekryterats som Head of Investor Projects till Project Management. Karin Belander kommer närmast från en roll som affärsutvecklare i Storstaden Bostad AB. Hon har även arbetat som senior konsult på Svefa samt som marknadsstrateg på Bonava och NCC.



Kevin Salwathura har rekryterats som Associate till affärsområdet Sustainability där han kommer att specialisera sig på energiberäkningar. Han kommer närmast från från Uponor där han har arbetat med konstruktion av värmesystem.



Jennifer Persson har rekryterats som Property Manager till affärsområdet Property Management. Hon kommer närmast från Stendörren Fastighets AB där hon har arbetat som biträdande förvaltare. Hon har också erfarenhet som projektledare på Samhällsbyggarna.



Mimi Thim har rekryterats som Digital Marketing Specialist för Marketing and Communication Nordics. Mimi Thim har tidigare arbetat med digital marknadsföring i CBRE Sweden och kommer nu att förstärka det nordiska samarbetet.



Daniel Hummel, Managing Director, CBRE Advisory, kommenterar:

– Vi förstärker vår verksamhet med resurser och stark kompetens för att ytterligare utveckla vår rådgivning till befintliga och nya kunder. Jag är glad över att vi, trots den rådande marknadssituationen, har behov av förstärkning. Det kommer att innebära att vi kan ta hand om nya och existerande kunder på ett ännu bättre sätt.

