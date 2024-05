Christoffer Abramson, Catella Bild: Catella

Catella minskar rörelsevinsten

Ekonomi/Finansiering Catella ökar omsättning men minskar rörelseresultat.

Fastighetsrådgivaren Catella redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

"Efter en viss ljusning under det fjärde kvartalet 2023 återgick marknaden till återigen mer avvaktande under det första kvartalet 2024", säger vd Christoffer Abramson.



Catellas totala intäkter för det första kvartalet 2024 uppgick till 424 miljoner kronor (468).

Rörelseresultat landade på 5 miljoner kronor mot föregående års 10 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 1,2 procent (2,7), medan rörelseresultat hänförligt till Catellas aktieägare uppgick till 4 miljoner kronor (2).

Förvaltat kapital (AUM) vid periodens slut uppgick till 151 miljarder kronor vilket är en minskning med 1 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2023.

Catellas totala investeringsvolym minskade med 258 miljoner kronor till 1,437 miljoner kronor – primärt genom försäljningen av en logistikfastighet i Jönköping.



"Med en effektiviserad organisation och lägre kostnadsbas fortsätter Catella att lansera attraktiva produkter anpassade till långsiktiga marknadsförväntningar", säger Christoffer Abramson.



Omsättningen steg 14,4 procent till 420 miljoner kronor (367).

Resultatet före skatt var 28 miljoner kronor (7).

Resultatet efter skatt blev 27 miljoner kronor (0).

Resultat per aktie uppgick till 0,29 kronor (-0,09).

