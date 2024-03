Bild: Istock

Catella föreslås få ny ordförande

Bolag Catellas valberedning föreslår inför årsstämman den 22 maj att Sofia Watt väljs till ny styrelseordförande i bolaget. Bakgrunden är att nuvarande styrelseordförande Johan Claesson meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval.

– Efter många år som styrelseordförande och under en tid styrelseledamot och vd i Catella AB så känner jag att tiden är mogen för att lämna över till nästa generation. Jag har stort förtroende för ledningen och den föreslagna styrelsen. Genom mitt ägande kommer jag naturligtvis att fortsätta följa Catellas utveckling med stort intresse, säger nuvarande styrelseordförande Johan Claesson.



– Valberedningen vill framföra vår tacksamhet till Johan Claesson för hans väsentliga bidrag under hans 15 år på Catella. Johan har varit en mycket viktig kugge i det bolag som Catella har utvecklats till. Valberedningen är mycket nöjd med att kunna föreslå Sofia Watt som ny styrelseordförande och Pernilla Claesson som ny styrelseledamot. Vi är övertygande om att Sofia Watts omfattande kompetens inom pan-europeiska fastighetsinvesteringar och fonder kommer bidra till ett ordförandeskap som både förvaltar Catellas arv och bidrar till vidare tillväxt, säger valberedningens ordförande Eje Wictorson.



Johan Claesson har varit styrelseordförande i Catella sedan 2008 och kommer fortsätta vara majoritetsägare i bolaget genom Claesson & Anderzén-koncernen. Sofia Watt valdes till styrelseledamot i Catella vid årsstämman 2023. Sofia Watt har en omfattande erfarenhet av den internationella private equity- och fastighetsmarknaden i roller som Head of Asset Management, Managing Director, på Deutsche Finance International, Head of Asset Management Real Estate och Managing Director på EQT samt dessförinnan bl.a. positioner som Executive Director på Pramerica Real Estate Investors Ltd (PGIM) och Senior Asset Manager på Cambridge Place Investment Management.



Som en del i successionsplaneringen för Catellas styrelse föreslås även Pernilla Claesson som ny styrelseledamot. Pernilla Claesson har under en längre tid varit verksam inom Claesson & Anderzén-koncernen i roller som bland annat investeringsansvarig och regionchef.

