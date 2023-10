Joacim Sjöberg, vd för Castellum. Bild: Castellum

Castellum ser högre omsättning i kontorssegmentet

Ekonomi/Finansiering Castellum noterar högre omsättning inom kontors- segmentet med en ökad efterfrågan på lokaler i centrala lägen. Fler uppsägningar och svagare efterfrågan på mindre attraktiva delmarknader kommer sannolikt att drabba hela branschen skriver vd:n.

Castellums kärnaffär fortsätter att leverera stabila resultat, skriver vd Joacim Sjöberg i sin kommentar till tredje kvartalet. Positiv nettouthyrning under kvartalet och ökning i driftsöverskott visar att Castellums strategi är långsiktigt hållbar i flera avseenden.



"Trots en inbromsande ekonomi har Castellum, under kvartalet, ny- och omförhandlat hyresavtal till ett värde om 117 miljoner kronor och vi noterar högre omsättning inom kontorssegmentet med en ökad efterfrågan på lokaler i centrala lägen. Intäkterna på 7 388 miljoner kronor är en ökning med 656 miljoner jämfört med samma period föregående år", skriver Joacim Sjöberg, vd på Castellum, i rapporten.



Kvartalet i siffror:

Intäkterna uppgick till 7 388 miljoner kronor (6 732). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 9,6 procent (5,2).

Driftsöverskottet uppgick till 4 939 miljoner kronor (4 470), vilket motsvarar en ökning om 10,5 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 3 343 miljoner kronor (3 598), vilket motsvarar en minskning om 7,1 procent.

Fastighetsförsäljningar om 3 711 miljoner kronor (2 564) har genomförts i linje med bokförda värden.

Belåningsgraden uppgick till 37,8 procent (42,3).

Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 gånger (4,4) under perioden och över 64 procent av låneportföljen räntesäkrad.

Under kvartalet emitterades en ny obligation för första gången sedan Q2 2022, totalt 1 miljoner kronor med två års löptid.

