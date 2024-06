Castellum tecknar nya hyresavtal på Torsgatan i Stockholm. Bild: Castellum

Castellum hyr ut 2 100 kvadratmeter i centrala Stockholm

Uthyrning Castellum har tecknat ett flertal nya hyresavtal på Torsgatan i Stockholm om 2 100 kvadratmeter med bland andra Talenom, Macade Golf och Sigholm.

På Torsgatan i Stockholm etablerar sig flera nya verksamheter hos Castellum.

– Vi ser mycket fram emot att få välkomna alla nya hyresgäster till våra fastigheter på Torsgatan. Vårt fokus är att utveckla dynamiken i området och det här är ett bra bevis på att vi är på rätt väg. Vi har även ett av våra egna Castellumkontor här, så vi vet att det är kvarter som är lätta att trivas i, säger Sven Stork, region-vd i Stockholm.



Talenom, Macade Golf och Sigholm är de tre företag som flyttar in hos Castellum på Torsgatan.

– Vi valde att flytta vårt kontor till Torsgatan eftersom det är ett mycket trevligt område med fantastiskt läge, smidigt att både ta sig till och även vidare med Stockholms Central och Arlanda Express in på knuten. Positivt är också att det finns gott om restauranger, butiker och annan service lättillgängligt. Vi ser fram emot att flytta in i höst, säger, Stefan Kedling, vd på Macade Golf.

