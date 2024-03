Caia Cosmetics öppnar butik på NK Göteborg. Bild: NK

Caia Cosmetics öppnar på NK Göteborg

Uthyrning Caia Cosmetics öppnar sin första fysiska butik i Göteborg på NK den 1 juni.

Caia Cosmetics första fysiska butik i Göteborg öppnar på NK Göteborg, på entréplan, den 1 juni 2024. Ytan kommer att bli permanent.



Caia Cosmetics öppnade under hösten 2023 sin första pop-up butik på NK i Stockholm med mycket stor framgång och har sedan lanseringen 2018 etablerat sig som en ledande aktör inom skönhetsindustrin, med sina produkter som tidigare endast varit tillgängliga online på deras hemsida. Med öppnandet av ytan på NK i Göteborg tar Caia ännu ett steg i sin resa mot att erbjuda sina kunder en unik och personlig shoppingupplevelse.

– Att öppna vår första permanenta butik på NK i Göteborg är ännu en dröm som går i uppfyllelse för oss på Caia och vi ser fram emot att välkomna våra kunder till vår magiska värld. Det här är bara början på vår resa in i den fysiska detaljhandeln, och vi är otroligt tacksamma för möjligheten att växa och utvecklas tillsammans med vårt fantastiska community, säger Bianca Ingrosso, grundare av Caia Cosmetics.

– Vi är väldigt glada stolta över att få introducera ett unikt och exklusivt varumärke som Caia Cosmetics till alla våra kunder och fortsätta stärka oss som den självklara destinationen inom skönhet, mode och livsstil i Göteborg. Vi vill alltid erbjuda det absolut bästa sortimentet, och med Caia Cosmetics tar vi ytterligare position kring vårt erbjudande, allt under NK:s tak, säger Dag Agård, varuhuschef på NK Göteborg.

