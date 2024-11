Per Johansson, vd på Brinova Fastighter. Bild: Anthon Näsström

Brinova presenterar ny affärsplan: "Tillväxt prioriteras över aktieutdelning"

Bolag Brinovas styrelse har den 7 november 2024 beslutat om ny affärsplan med uppdaterade mål och utdelningspolicy avseende perioden 2025–2027.

Brinovas vision om ett hållbart fastighetsägande och projektutveckling av hyresbostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige ligger kvar.



Finansiella mål:

De finansiella målen är oförändrade, förutom mål om avkastning på eget kapital som tas bort.

- Belåningsgraden ska understiga 60 procent

- Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,75 ggr

- Soliditeten ska överstiga 30 procent



Operativa mål

Mål om överskottsgrad är förändrat, i övrigt operativt mål är oförändrat.

- Överskottsgraden ska överstiga 66 procent

- Nöjd kundindex ska överstiga 4,0 på en femgradig skala



Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen är justerade enligt nedan.

- Energiåtgång för el och uppvärmning ska max uppgå till 95 kWh per kvadratmeter och år

- Egenproducerad el ska uppgå till 20 procent av årlig förbrukning

- Vattenförbrukning ska minska med 10 procent under perioden

- Nöjd medarbetar index ska överstiga 4,5 på en femgradig skala



Utdelningspolicy

Tidigare utdelningspolicy har förändrats till nedanstående formulering.

- Bolagets tillväxt prioriteras över aktieutdelning. Brinova ska över tid vara ett utdelande bolag, men kommer under de närmaste åren prioritera tillväxt genom investeringar i befintligt bestånd, förvärv samt i bolagets projektportfölj.

