Bostadsområde. Bild: Istock

Bostadspriserna minskade i augusti

Bostäder På riksnivå minskade priserna på bostadsrätter med -0,6% och villapriserna minskade med -0,2%. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat med +1,7% och villorna med +0,5%. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bild: Svensk Mäklarstatistik

Statistik på prisutvecklingen på villor från Svensk Mäklarstatistik. Bild: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsrätter



Störst prisökning i augusti noterades i Stormalmö med +1,4% medan priserna i Storstockholm minskade med -1,4%. Även i centrala Malmö ökade priserna och hamnade på +0,6% medan priserna i Storgöteborg, centrala Göteborg och centrala Stockholm var närapå oförändrade. På årsbasis varierar prisförändringen från dryga +2% i Stormalmö till knappa -1% i centrala Göteborg säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.



Villor



I Storstockholm och i Storgöteborg minskade priserna med runt -1% medan priserna i Stormalmö var i det närmaste oförändrade. Att rikssiffran blev cirka 0% beror på att priserna i riket exklusive storstäderna, där cirka 70% av villorna säljs, gick något uppåt. På årsbasis variera prisförändringen från drygt +3% i Stormalmö till knappa -1% i Storgöteborg, säger Hans Flink.



Marknaden



Under augusti såldes 13.800 bostäder, vilket är en ökning med +11% jämfört med augusti 2023. Av dessa var 8.800 bostadsrätter (+7%) och 5.000 villor (+18%). Just villaförsäljningen har varit särskilt stor i både juli och augusti där rekordantal har nåtts för respektive månad. Totalt under perioden januari-augusti såldes 106.900 bostäder, en ökning med 12% jämfört med samma period föregående år, avslutar Hans Flink.



Mäklarsamfundets kommentar:



Marknadsaktiviteten har varit ovanligt hög i sommar och de allra flesta hushåll säljer innan de köper nytt. Detta skapar en stark efterfrågan från sommarens säljare som nu aktivt letar efter ny bostad. Utbudet är stort, men sammantaget är alltså förutsättningarna goda för att mycket kan säljas under hösten, säger Oskar Öholm vd Mäklarsamfundet.

