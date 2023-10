Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Pontus Orre

Bonava tar nytt steg mot att avyttra verksamheten i S:t Petersburg

Transaktioner Bonava har tecknat avtal om försäljning av verksamheten i S:t Petersburg till det armeniska bolaget Star Development LLC. Köpeskillingen uppgår till cirka 50 miljoner euro och Bonava har mottagit betalningen. Köparen har erhållit förvärvstillstånd från den särskilda kommitté som inrättats för företagsöverlåtelser. Ett godkännande från den ryska konkurrensmyndigheten återstår innan affären kan slutföras, vilket bolaget beräknar kan ske under det fjärde kvartalet 2023.

Bonava offentliggjorde den 31 maj 2023 att ett avtal slutits med RBI Group om försäljning av verksamheten i S:t Petersburg. Då RBI Group inte erhållit förvärvstillstånd från den särskilda kommitté som inrättats för företagsöverlåtelser inom överenskommen tidsram har kontraktet nu sagts upp.



Bonava kan nu meddela att bolaget tecknat ett avtal om försäljning av verksamheten i S:t Petersburg med Star Development LLC. Köparen har erhållit förvärvstillstånd från den särskilda kommitté som inrättats för företagsöverlåtelser och är villkorad ett godkännande av den ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas under det fjärde kvartalet 2023.



Bonava har mottagit transaktionssumman om 50 miljoner euro från motpartens schweiziska bank till Bonavas konto i Stockholm. Vid slutförandet av affären innebär detta ett positivt resultat om cirka 550 miljoner kronor, före omklassificering av valutaomräkningsreserv, som Bonava avser att redovisa som "Periodens resultat från avvecklad verksamhet" under det fjärde kvartalet 2023.



Bonava meddelade den 3 mars 2022 att verksamheten i S:t Petersburg skulle avvecklas och har sedan dess arbetat intensivt för att genomföra avvecklingen på ett ansvarsfullt sätt. Verksamheten i S:t Petersburg har sedan det tredje kvartalet 2022 redovisats som tillgångar som innehas för försäljning. Nettotillgångarna i verksamheten skrevs ned till noll under det fjärde kvartalet 2022.

