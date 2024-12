Boklok ser nu att vändningen kommit i en tuff bostadsmarknad och blickar mot flera nya projektstarter nästa år. Bild: Boklok

Boklok ser vändning i bostadsmarknaden

Bostäder Trots en tuff bostadsmarknad 2024 nådde Boklok nyligen milstolpen 300 sålda hem – och ännu är försäljningsåret inte slut.

Det har varit några motiga år på den svenska bostadsmarknaden, men under hösten har det sakta börjat vända uppåt. Emelie Ekelund, Bokloks sälj- och marknadschef, kommenterar:

– Försäljningstakten har ökat successivt under året, från två-tre avtal per vecka i januari, till senaste tidens fem-tio avtal/vecka. Det betyder oerhört mycket att se vårt hårda arbete ge resultat och det motiverar att hålla i resten av året för att sälja ytterligare hem innan vi stänger böckerna för året. Det är med en väldigt positiv känsla som Boklok nu gör sig redo för att kliva in i 2025.



Sälj- och marknadsföringsteamet har tillsammans med mäklarna provat olika idéer under året för att nå ut till potentiella kunder och lyfta kampanjer samt andra initiativ för att få till avtal. Exempel på sådana aktiviteter är Stora visningshelgen på våren och hösten, presentkort på Ikea vid köp av bostad, nyhetsbrev till befintliga intressenter angående räntesänkningar och tips på erbjudanden som snart löper ut samt öppet hus med fika i visningshemmen.



Den starka försäljningen har resulterat i att sex Boklok områden sålt slut under året. Det handlar om Travbanan i Gävle, Lotsen i Luleå, Arenan i Östersund, Månstenen i Landskrona, Vattentornet i Malmö samt Knyttet i Växjö.

– Det betyder väldigt mycket att kunna lämna över slutsålda områden till bostadsrättsföreningarna, både för dem och för oss, säger Marcus Andersson, regionchef på Boklok. Avslutade och överlämnade projekt innebär i förlängningen att vi kan förbereda för nya projektstarter. 2025 kommer att bli ett spännande år på den fronten.

