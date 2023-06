Blackrock köper modernt logistikcenter i Vaggeryd

Blackrock köper en modern logistikanläggning av Hökerum i Vaggeryd_

Transaktioner Hökerum Fastigheter säljer en toppmodern logistikfastighet i Skillingaryd i Vaggeryds kommun. Köpare är Blackrock och affären sker genom överlåtelse av det fastighetsägande bolaget.

Hökerum Fastigheter utvecklar och förvaltar logistikfastigheter via varumärket CH Square. Första etappen på fastigheten färdigställdes i december 2021 och är fullt uthyrd till Aditro Logistics. Total LOA uppgår till cirka 50 000 kvadratmeter. Därutöver planeras för byggnation av etapp 2 om ytterligare cirka 70 000 kvadratmeter LOA.



– Vi har sedan 2019 via egen försorg byggt och utvecklat logistikfastigheter på flertalet orter i södra Sverige. Denna försäljning är ett bevis på att det vi gör håller en hög kvalitet rakt igenom, kommenterar Viktor Ståhl, VD, Hökerum Fastigheter.



– Detta är ännu ett förvärv i linje med vår strategi i Norden. Det goda geografiska läget med fördelaktiga förbindelser i kombination med logistikcentrets moderna och automatiserade lagerhantering kommer vara attraktivt för vår hyresgäst. Samtidigt är det ytterligare en stark byggsten i vår fastighetsportfölj, kommenterar Thorsten Slytå, Managing Director och Head of Nordic Real Estate på Blackrock.



Panreal har varit säljarens rådgivare i affären.

