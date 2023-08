Nacka forum. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Bestseller tecknar avtal för ny butik i Nacka forum

Uthyrning I slutet på september öppnar Vila en ny butik i Nacka Forum. Det blir en ytterligare satsning från Bestseller som redan har butikerna Vero Moda och Jack & Jones i centrumet. Butiken kommer att ligga i Atrium.

I slutet på september öppnar Vila en butik med ett nytt, välkomnande och feminint koncept i Nacka Forum. Det blir en ytterligare satsning från Bestseller som redan har butikerna Vero Moda och Jack & Jones i centrumet. Butiken öppnar i Atrium, mellan Cervera och Röda Korset, och kommer att erbjuda Vilas fulla sortiment inom dammode på en yta om strax under 200 kvadratmeter. Vila har i dagsläget fyra butiker i Stockholmsområdet där den butiken som ligger närmast geografiskt, i Sickla, planeras stänga för att kedjan ska satsa fullt på butiken i Nacka Forum.

– Vi fortsätter att både utveckla och förfina vårt butiksnät för Vila där öppningen i Nacka Forum är en del av utvecklingen. Vi tror starkt på att vårt dressade, feminina sortiment matchar fint in med kunderna i Nacka, säger Anna Karin Holck, Country Retail Manager Bestseller.

– Konceptet hos Vila med dressat och feminint mode känns träffsäkert för Nacka Forums besökare och vi ser fram emot deras öppning. Vi ser det även som väldigt positivt att de jobbar mycket med den lokala communityn och ser fram emot ett fint samarbete, säger Louise Bergqvist, Director of Leasing Unibail-Rodamco-Westfield, Northern Europe.

