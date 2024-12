En tidig skiss på byggrätterna i Stadshagen på Kungsholmen. Bild: Besqab

Besqab förvärvar byggrätter på Kungsholmen

Transaktioner Besqab har förvärvat cirka 170 bostadsbyggrätter inom fastigheten Stockholm Gångaren 13, genom en bolagsaffär med Electrolux. Fastigheten är del av ett utvecklingsområde i Stadshagen på västra Kungsholmen i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till cirka 284 miljoner kronor och tillträde sker efter lagakraftvunnen fastighetsbildning.

Magnus Andersson, vd Besqab, är nöjd med att kunna kommunicera förvärvet.

– Det känns väldigt roligt att berätta om vårt förvärv av 170 bostadsbyggrätter i centrala Stockholm. Stadshagen har ett jättefint bostadsläge med närhet till både Mälaren och västra delarna av city. Projektet uppfyller våra krav på klimateffektivitet och passar väl in i Besqabs byggrättsportfölj, både geografiskt och tidsmässigt ur ett produktionshänseende.



Bostadsbyggrätterna är del av fastigheten Stockholm Gångaren 13, vilken ägs av Electrolux genom Fastighetsaktiebolaget Gångaren 13. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som medger nya bostäder. De förvärvade bostadsbyggrätterna, som uppgår till cirka 14 900 kvadratmeter BTA, ska avstyckas till ett nytt bolag. Besqab förväntas tillträda aktierna i det nya bolaget i slutet av 2025 efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft.



Förutsatt erhållet bygglov kommer projektet att kunna produktionsstartas under slutet av 2025, med estimerat färdigställande under 2028. Bostäderna planeras som bostadsrätter och klimateffektivitet kommer vara ett krav i projektets fortsatta utformning.



Projektet är beläget i korsningen av Kellgrensgatan och S:t Göransgatan i anslutning till Electrolux huvudkontor. Området utvecklas för bostäder, handel, förskola, skola och kontor och i direkt anslutning till de kommande bostäderna finns tunnelbana, närservice och restauranger.

