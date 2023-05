Bild: Axel Ohlsson

Balder redovisar negativt resultat

Bolag Balder presenterade sin Q1-rapport under torsdagsmorgonen.

Balders första kvartal sammanfattat:



# Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 549 Mkr (1 382), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9 % till 1,34 kr (1,23).

# Långsiktigt substansvärde uppgick till 91,65 kr per aktie (90,04).

# Hyresintäkterna uppgick till 2 895 Mkr (2 507).

# Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -51 Mkr (5 261) motsvarande -0,04 kr per aktie (4,70)

# Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 646 Mkr (1 521). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 549 Mkr (1 382), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9 % till 1,34 kr (1,23). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 469 Mkr (428).



Periodens resultat efter skatt uppgick till -128 Mkr (5 875). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -51 Mkr (5 261), motsvarande -0,04 kr per aktie (4,70). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -1 602 Mkr (3 344), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 28 Mkr (20), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 229 Mkr (-1), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med -175 Mkr (687) samt resultat från andelar i intressebolag om 60 Mkr (1 829).



– Vi är inne i en turbulent tid där världsekonomin såväl som den inhemska ekonomin genomgår ett stålbad. I denna utmanande omvärld har Balder en fortsatt god intjäning och stabila förvaltningsresultat från våra intressebolag. Uthyrningsgraden håller sig på en stabil och hög nivå, och vi ser i övrigt än så länge inga tydliga tecken på en sättning i ekonomin i vår operativa verksamhet, kommenterar vd Erik Selin.

