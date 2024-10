En av fastigheterna Atlas Industrihus nu förvärvar. Bild: Atlas Industrihus

Atlas Industrihus förvärvar sju fastigheter

Bolag Atlas Industrihus AB har under de senaste sex månaderna förvärvat sju fastigheter inom modern lättindustri, last-mile-logistik och proffshandel genom separata transaktioner. Portföljen omfattar en uthyrningsbar yta på cirka 20 000 kvm och en total markyta på cirka 80 000 kvm i Stockholm, Linköping och Jönköping.

Atlas Industrihus är ett nystartat bolag med en grön investeringsstrategi, där cirka 70 procent av den uthyrningsbara ytan uppfyller nyproduktionsstandard med hög energiprestanda.



Fastigheterna är belägna i urbana industri- och handelsområden samt på strategiska lägen nära E4. Förvärven inkluderar kassaflödesfastigheter, råmark och tomställda byggnader med byggrätter.



De förvärvade fastigheterna är:

• Nedra Runby 1:26, Upplands Väsby

• Täckeråker 2:16, Haninge

• Magnetspolen 5, Linköping

• Magnetspolen 8, Linköping

• Glasskärvan 2, Linköping

• Glasberget 4, Linköping

• Stödstorp 2:14, Vaggeryd



Den resterande portföljen kommer att uppdateras och genomgå energirenoveringar med målet att miljöcertifiera större delen av portföljen.



– Vi är mycket nöjda med de fastigheter och lägen vi förvärvat, och vi är tacksamma för goda samarbeten med både fastighetsägare och hyresgäster. Atlas Industrihus har strävat efter att dra nytta av det rådande marknadsläget och fokuserat på kvalitativa förvärv under replacement cost, med tydlig potential för energieffektivisering, säger Hampus Brodin, vd och grundare för Atlas Industrihus.



Newsec agerade rådgivare till säljaren i transaktionen för Nedra Runby 1:26, och New Property var rådgivare i transaktionen för Stödstorp 2:14. Övriga affärer genomfördes off-market. Walthon Advokater och Real Advokatbyrå har agerat rådgivare åt köparen.



Atlas Industrihus har bland annat genomfört en uthyrning till Motonet på ett tioårigt avtal om 3 300 kvadratmeter för fastigheten Glasskärvan 2, som förvärvades tomställd.



– Den nuvarande portföljen utgör en solid grund för fortsatt expansion, och vi fortsätter hålla ett högt tempo i både förvärv och uthyrningar. Portföljen inkluderar dessutom byggrätter på ytterligare cirka 20 000 kvm som vi planerar att aktivera under 2025, när marknadsläget för utvecklingsprojekt är mer gynnsamt, säger Hampus Brodin.

