Ölands Köpstad. Bild: Wikimedia commons

Arwidsro omdanar Ölands köpstad – Ica utökar ytan

Uthyrning Arwidsro fortsätter att utveckla Ölands köpstad där Ica Kvantum nu växer med ny förbutik och uppgraderade ytor. Dressmann och Specsavers flyttar till nya lokaler med uppdaterade koncept. Restaurang Köpstaden har sedan 1 november ny ägare, en populär lokal krögare,och ett nytt koncept. Under tredje kvartalet i år har även Nordic Wellness öppnat sitt gym i Ölands köpstad. I samband med denna utveckling tecknas nya förlängda hyresavtal.

Arwidsro förvärvade Ölands Köpstad 2021 med ambitionen att förvandla västra Färjestaden till en myllrande kvartersstad med ett samlat centrum. Sedan dess har Arwidsro genomfört miljöcertifiering av byggnaden, genom certifieringssystemet Miljöbyggnad Idrift nivå Silver.



I ett större omtag kommer nu Arwidsro, i samråd med hyresgästerna, att genomföra en omflyttning och omdaning av Ölands Köpstad. Detta kommer innebära att Ica Kvantum Färjestaden utökar sina ytor med 534 kvadratmeter och samtidigt tecknar ett nytt åttaårigt hyresavtal. Utöver detta kommer Dressmann, Specsavers samt Restaurang Köpstaden att få nya uppgraderade ytor, i dessa fall har nya hyresavtal skrivits på tre–fem år.

– Vi har alltsedan vi förvärvade fastigheten arbetat med att utveckla Ölands Köpstad för att kunna befästa handelsplatsen som det självklara valet på Öland. Vi hoppas att den utveckling vi genomfört under hösten och nu tar vidare innebär att vi kan erbjuda en bättre upplevelse till alla som vistas på Öland och i Ölands Köpstad, säger Peter Zonabend, vd för Arwidsro.



Ölands köpstad är största handelsplatsen på Öland med cirka 1,9 miljoner besökare årligen. Fastigheten är strategiskt belägen i Färjestaden med närhet till Ölandsbron.

– Arwidsro under 2023 även påbörjat ett långsiktigt, affärsutvecklande arbete med hållbarhet i fokus. Med utgångspunkt från köpstadens vackra läge vid havet har fastigheten deltagit som referens i Arkus projekt om hållbara handelsplatser. Det är för tidigt att ge detaljer om arbetet men vi hoppas att kunna komplettera utbudet i Köpstaden ytterligare framöver. Vi har intressanta samverkansdialoger och kommer inom kort även återkomma till hyresgäster och besökare i köpstaden för att lyssna in deras tankar om Köpstadens långsiktiga utveckling. Vi är även medvetna om att vi behöver arbeta med energifrågan och utemiljön på fastigheten, säger Maria Björkling, affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig, Arwidsro.

