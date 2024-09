Arlandastad köper loss byggnaden från BRA Bygg. Bild: Arlandastad Group

Arlandastad Group friköper fastighet från gemensamt JV-bolag

Bygg/Arkitektur Arlandastad Group friköper fastighet med tillhörande 15-årigt hyresavtal från gemensamt joint venture-bolag med BRA Bygg. Samtidigt ingår man nytt JV med samma partner om uppförande av nytt lager och kontor .

Arlandastad Group och BRA Bygg bildade ett så kallat joint venture, JV-bolag, tillsammans i augusti 2023 med avsikten att utveckla en fastighet för Bankomat som är ledande inom kontanthantering i Sverige. Projektet har hållit budget och färdigställts flera månader tidigare än planerat. Nu friköper Arlandastad Group fastigheten.



– Genom att sälja av mark och sedan utveckla den tillsammans med vår JV-part har vi skapat kassaflöden som är bra för bolaget. Att arbeta i JV konstellationer gör att vi kan projektutveckla med minimal påverkan på bolagets likviditet. Detta för att vi äger all mark i området som JV-bolaget utvecklar, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group.



Arlandastad Group har under augusti 2024 ingått ytterligare ett JV med BRA Bygg. Det gemensamma JV-bolaget har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med One More AB. Det nya avtalet omfattar uppförande av ett nytt hus med placering i Arlandastad. Byggnaden har vid färdigställande en yta på cirka 1 800 kvadratmeter BTA anpassad för ytor med lager och kontor. Beräknad inflyttning är sommaren 2025.



– Med ett lyckat samarbete i ryggen är vi glada över ett utökat samarbete med BRA Bygg. På samma sätt som i uppförandet av Bankomat-projektet skapar vi värden och ökade kassaflöden genom minimal likviditetspåverkan samt delad risk och möjlighet i vårt pågående projekt, säger Dieter Sand.

Ämnen