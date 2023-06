Anna Gissler. Bild: Magnus Fond ©Fond&Fond

Anna Gissler blir ny marknads- och kommunikationschef på AMF Fastigheter

Bolag Anna Gissler, i dag vd på Invest Stockholm, blir ny marknads- och kommunikationschef på AMF Fastigheter. Hon tillträder den 1 augusti och kommer att ingå i AMF Fastigheters ledningsgrupp. Anna Gissler ersätter därmed Anna Thelander, som innehaft rollen sedan 2018 och som nu har valt att kliva av uppdraget.

Anna Gissler har arbetat inom Stockholms stad i drygt två decennier. Hennes stora intresse och engagemang för staden och Stockholms näringsliv har varit en tydlig röd tråd med viktiga uppdrag i Stockholms stadshus, Stockholms Business Region och nu senast Invest Stockholm. Med sin breda erfarenhet av investeringsfrämjande internationella kontakter, lokal näringslivsutveckling och marknadsföring av Stockholmsregionen mot investerare, företag och talanger, fortsätter Anna Gissler sin karriär hos AMF Fastigheter.

– Mitt stora intresse för stadsutveckling och skapandet av sammanhang där människor möts stämmer väl överens med AMF Fastigheters vision – att utveckla platser där människor vill vara. Under de senaste tio åren har min roll varit att facilitera möten mellan staden, investerare, bolag, entreprenörer och talanger. Jag ser fram emot att nu få fortsätta att göra det i rollen som marknads- och kommunikationschef på AMF Fastigheter, säger Anna Gissler.



Anna Gissler efterträder därmed Anna Thelander, som varit marknads- och kommunikationschef på AMF Fastigheter sedan 2018. Under Anna Thelanders ledning har marknadsavdelningen samordnats till ett kompetensområde för att skapa synergieffekt mellan handelsplatsernas, kvarterens och den bolagsövergripande kommunikationen. Anna har haft en tongivande roll och har bland annat varit drivande i att bygga upp bolagets inhouseavdelning samt lagt grunden för ett mer datadrivet och kundnära arbetssätt. Under pandemin lanserades bland annat flera nya initiativ, vilket bidrog till att AMF Fastigheters handelsplatser var bland de första att lansera live video shopping samt kostnadsfri hemleverans från butikerna.

– Jag vill tacka Anna Thelander för hennes tid på AMF Fastigheter. Med stor drivkraft och fokus på människan har hon varit med och utvecklat bolaget och tagit det in i framtiden. Vi ser nu fram emot att välkomna Anna Gissler, som länge delat vårt stora engagemang för staden och dess utveckling. Efter 20 år i stadshuset har hon ett fantastiskt kontaktnät och värdefulla kunskaper, säger Thomas Erséus, AMF Fastigheters vd.



Anna Gissler tillträder tjänsten den 1 augusti.

