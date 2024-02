Bild: Istock

Alecta skriver ner värdet på Heimstaden Bostad med 12,7 miljarder

Bolag Heimstaden Bostad, Alectas största enskilda innehav där cirka 50 miljarder kronor investerats, påverkades negativt av ränteuppgången. Det ledde till en betydande värdenedgång för Alectas aktieinnehav i bolaget. Alecta skriver ner värdet på Heimstaden Bostad med 12,7 miljarder kronor, motsvarande 25 procent av värdet.

2023 präglades för Alectas del av investeringarna i tre amerikanska banker och i Heimstaden Bostad, vilket också föranledde Finansinspektionen att inleda två separata undersökningar, samt Åklagarmyndigheten att inleda en förundersökning om misstänkt korruptionsbrott.



Heimstaden Bostad, Alectas största enskilda innehav där cirka 50 miljarder kronor investerats, påverkades negativt av ränteuppgången. Det ledde till en betydande värdenedgång för Alectas aktieinnehav i bolaget.



Avkastningen under 2023 har påverkats negativt av förlusterna i de amerikanska bankerna och en värdenedgång i Alectas aktieinnehav i Heimstaden Bostad.



Under fjärde kvartalet var värdenedgången 8,7 miljarder kronor i Heimstaden Bostad, vilket motsvarar 18,8 procent av innehavets värde. Av detta var 2,1 miljarder kronor hänförliga till ett minskat substansvärde i Heimstaden Bostad på 4,5 procent och 6,6 miljarder kronor till en rabatt på 15 procent på Alectas aktier baserat på en oberoende marknadsvärdering vid årsskiftet.



Sammantaget är värdenedgången i Heimstaden Bostad 12,7 miljarder kronor, 25 procent av innehavets värde, under 2023.

