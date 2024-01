Den tidigare danske riksbankschefen Lars Rohde föreslås av Alectas beredningsnämnd att vid ett extra Överstyrelsemöte i februari väljas till ny styrelseordförande för Alecta. Bild: Alecta

Alecta föreslår Lars Rohde som ny styrelseordförande – kritiserar Heimstaden-affären

Bolag Tjänstepensionsjätten Alecta föreslår att Lars Rohde ska utses till ny styrelserodförande i Alecta. Han föreslås nu att väljas som ny styrelseordförande vid ett extra överstyrelsemöte 6 februari.

Dagens industri skriver att Lars Rohde likt vd Peter Hasslev är kritisk till de enorma investeringar som gjordes i Heimstaden Bostad. Till tidningen säger han att det var stora investeringar som gjordes i ett företag som är mycket skuldsatt och i en marknad som inte gått uppåt som tidigare år, vilket skapade stora utmaningar för företaget och för ägarna.



– Jag är på helt samma linje som vd:n, det här var en investering som man nog hade kunnat vara utan, säger han till tidningen.



Lars Rohde var under 2013-2023 chef för Danmarks riksbank och har tidigare varit vd för det danska pensionsbolaget ATP mellan 1998-2013.



– Lars Rohde har med sin bakgrund som riksbankschef under tio år och vd för pensionsbolaget ATP under femton år en unik bakgrund och erfarenhet för att nu leda Alectas styrelse, säger beredningsnämndens ordförande Kenneth Bengtsson i ett pressmeddelande.

Ämnen