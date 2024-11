Adlibris öppnar på Södra Förstadsgatan i Malmö. Bild: Adlibris

Adlibris öppnar butik i Malmö

Uthyrning Adlibris fortsätter sin satsning på fysiska butiker och öppnar en ny bokhandel mitt i shoppingstråket på Södra Förstadsgatan lördagen den 23 november. I Malmö kommer Adlibris etablera ett nytt butikskonceptet som är en del av Adlibris uppdatering av sitt varumärke.

Butiken i Malmö blir den fjärde fysiska butiken i Sverige för Nordens största bokhandel. Tidigare finns Adlibris butiker i Stockholm och Göteborg och i september tidigare i år öppnades en ny butik i Uppsala.

– En butik i Malmö har stått på våra kunders önskelista länge och vi är glada över att ha hittat ett riktigt bra läge där vi kan erbjuda en härlig och inspirerande bokhandel med ett brett och spännande utbud inom böcker, spel, pyssel och garn, säger Cecilia Held, affärsområdeschef Adlibris Retail.



Adlibris butik i Malmö öppnar hos Volito Fastigheter på Södra Förstadsgatan och har en butiksyta på omkring 500 kvadratmeter. Den nya butiken är en del av en uppdatering av Adlibris varumärke, vilket kommer att synas i butikens design, inredning, logotyp och färger. Uppdateringen av Adlibris varumärke har inletts under hösten och fortsätter under 2025 för både e-handeln och de fysiska butikerna.



Fokus i butikskonceptet är att skapa en inbjudande och inspirerande modern bokhandel där personalen guidar med personliga och lokala tips samt lyfter de senaste trenderna inom böcker, spel, garn och pyssel.

– Med vårt sortiment vill vi inspirera till allt det där som skapar minnesvärda stunder – om det så är en läsupplevelse som tar dig till nya platser eller sällskapsspelet som lättar upp släktträffen, till det nästan meditativa i att sticka. Vårt nya butikskoncept bjuder in till de där stunderna man minns, säger Cecilia Held.

