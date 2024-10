Hans Wallenstam och Thomas Erséus skakar hand på den historiska miljardaffären. Bild: AMF Fastigheter

2,8-miljardersaffären – Wallenstam köper femte Hötorgsskrapan av AMF Fastigheter

Transaktioner Wallenstam har idag skrivit avtal om förvärv av skrapan vid Sergels Torg, nummer 5 av Hötorgsskraporna, och startar i och med detta satsningen på ett kommersiellt segment i CBD Stockholm. Visionen är att förädla och modernisera den ikoniska byggnaden både in- och utvändigt, och skapa attraktiva lokaler med fantastisk utsikt över centrala Stockholm.

Wallenstam satsar på kommersiellt i Stockholm och förvärvar skrapan vid Sergels Torg skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Vi har väntat på rätt fastighet och rätt tillfälle för att kunna ta klivet in på den kommersiella marknaden i Stockholm. Förvärvet av skrapan vid Sergels Torg blir ett fantastiskt startskott för vår satsning på kommersiellt i CBD Stockholm. Förutom bostäder i både Stockholm och Göteborg har vi ett kommersiellt bestånd huvudsakligen i CBD Göteborg, säger Hans Wallenstam, vd.



AMF Fastigheter har ägt 5:e Hötorgshuset sedan år 1995 och tillhör, tillsammans med de övriga fyra Hötorgshusen några av de mest betydelsefulla modernistiska byggnadsverken i Sverige. När huset byggdes på 60-talet var visionen att det skulle bli ett nav för kultur och socialt umgänge, något som förverkligats på olika sätt under åren.



Fastigheten som nu förvärvas från AMF Fastigheter kommer att förädlas och moderniseras både invändigt och utvändigt, för att forma väldigt attraktiva lokaler för både kontor, handel och restaurang.

– AMF Fastigheter har under många år varit ledande i att skapa Stockholms mest attraktiva stadsmiljöer. Det känns hedrande att i samma anda förädla och modernisera denna unika byggnad och plats. Visionen är att skapa en diamant av Stockholms kanske mest ikoniska kontorsfastighet. Det kommer att bli fantastiska, attraktiva kontor för de hyresgäster som önskar sitta i en spektakulär fastighet med utsikt över hela centrala Stockholm, säger Hans Wallenstam.



Avyttringen görs som en del av AMF Fastigheters arbete med att stärka förutsättningarna för att utveckla fler platser och stadsrum. Målet är att ta sig an nya stora stadsutvecklingsprojekt och likt arbetet med Mood, Urban Escape och Marievik bidra till Stockholms utveckling och samtidigt skapa god avkastning för AMF:s sparare.

– 5:e Hötorgshuset är en historiskt betydelsefull symbol för Stockholm, och kommer att spela en viktig roll även i framtiden. Att lämna över till en skicklig stads- och platsutvecklare som Wallenstam känns därför helt rätt, säger Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter.



Fastigheten Stigbygeln 5 består av 21 våningsplan om totalt drygt 16 000 kvadratmeter. Köpeskillingen för fastigheten är baserad på ett fastighetsvärde om 2,8 miljarder kronor och tillträde sker under januari 2025.

– Det här blir vår andra riktigt stora transaktion i år och vi kan konstatera att marknaden för attraktiva kontorsfastigheter på centrala platser står stark. Dessa försäljningar skapar framtidstro när vi i linje med vår strategi tar oss an nya, stora stadsutvecklingsprojekt framöver. Allt med målet att skapa god avkastning till AMF:s alla pensionssparare, säger Fredrik Ronvall, chef för fastighetsinvesteringar.

