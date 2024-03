Vy från takterrassen på Katarinahuset. Bild: Reflex Arkitekter

18 000 kvadratmeter i Slussen snart fullt uthyrt

Uthyrning Ombyggnationen av Slussen har länge upplevts som kaosartad för den dryga halv miljon stockholmare som passerar varje dag. Men det som verkade som ett evighetsprojekt blir alltmer klart och nya Slussen är på väg att omvandlas från stökig trafiklösning till en modern mötesplats. I takt med färdigställandet ökar också intresset för kontor i området. Atrium Ljungbergs Katarinahuset är näst intill fullt uthyrt – ett kvitto på att Slussen sakteliga återtar sin position som Stockholms affärsmässiga hjärta, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bild: Mattias Bardå

Katarinahuset. Bild: Reflex Arkitekter/Atrium Ljungberg

Visionsbild för Katarinahuset vid Slussen. Katarinahuset. Visionsbild för Katarinahuset vid Slussen.

Katarinahuset, som har 18 000 kvadratmeter kontorsyta, vid Slussen är i slutfasen av en omfattande renovering. Under hösten 2023 öppnade återigen anrika restaurang Gondolen, som varit stängd sedan 2020. Den nya ägaren Svenska Brasserier är en av Sveriges ledande restauranggrupper med välkända restauranger som Sturehof, Riche och Teatergrillen. I februari öppnade Svenska Brasserier även nya Café Klotet, vägg i vägg med Gondolen och tidigare i höstas skrevs avtal med en ny restaurang i hörnlokalen där tidigare McDonalds låg. I Katarinahuset öppnar även Citybox Hotels under våren 2024. Konceptet håller hög designnivå och fokuserar på effektiva, moderna lösningar. Citybox Hotels är en av de första hotellaktörerna som ersatt traditionella receptionsdiskar med terminaler där gästerna checkar in själva.



I takt med att Slussen blir alltmer klar ökar också efterfrågan på kontorslokaler. Sedan tidigare sitter Gullers Grupp och Nova Consulting Group i Katarinahuset. I höst öppnar co-working aktören A house sin andra etablering inom Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd. Den nya enheten blir bolagets största och kompletterar Ark, Filmhuset och nyöppnade Börshuset i Slakthusområdet. Andra som valt Katarinahuset är Evroc AB, Cubeia Sweden AB, Juni Technology AB och inte minst Sony Music Sweden som flyttar in i dagarna.



– Det är väldigt roligt att Katarinahuset fylls med nya hyresgäster. Slussen har alltid varit en av Stockholms mest symboliska mötesplatser och det är glädjande att se att dess charm återvänder, säger Camilla Waxin, leasing manager på Atrium Ljungberg. Vår ambition har varit att skapa ett hus med en mix av kreativa kontor, hotell och spännande matkoncept. Kombinationen stärker platsen och tillför något nytt. Nu återstår bara de nya takvåningarna på huset. Det är helt unika kontorsytor med flera egna terrasser, Gondolen som närmaste granne och Stockholms i särklass finaste utsikt, avslutar Camilla Waxin.



Utöver nya hyresgäster i Katarinahuset har även Looström Konstruktionsbyrå AB, SEB, Nord Advokater och HiQ International AB förlängt sina avtal i Atrium Ljungbergs fastighet Glashuset.

Ämnen