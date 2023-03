Motonet satsar nu i Sverige. På bilden ett av kedjans varuhus i Finland. Bild: Motonet

Finsk varuhuskedja expanderar i Sverige

Uthyrning Varuhuskedjan Motonet öppnar ett varuhus i Örebro våren 2024. Dessförinnan invigs Motonet Sundsvall, deras första fysiska varuhus i Sverige.

Motonet meddelade sin expansion i Sverige hösten 2021 och öppnandet av nya varuhus går enligt plan, trots de utmanande ekonomiska tiderna i omvärlden och detaljhandeln just nu. Motonet har förberett sig för internationalisering i flera år och fortsätter steg för steg för att etablera sig i Sverige.

– Det exakta antalet varuhus och placeringar är inte klart, men förhandlingar pågår på flera orter, vissa ligger närmare och vissa längre fram i tiden. Jag hoppas och tror att vi relativt snart kan offentliggöra en tredje Motonet-butik i Sverige 2024 utöver butiken i Örebro, och ytterligare fler kommer, säger Johan Ljung, vd för Motonet.



Dessutom kommer kunderna snart att kunna handla på e-handel, en öppning som är en del av en spännande och bred etableringsplan, vilken fortsätter med oförändrat tempo.

– Vi är ett stabilt familjeföretag med nästan 60 års erfarenhet i Finland och vi tror att tuffare tider alltid följs av bättre sådana. Vi ser idag ingen anledning att ändra vår långsiktiga plan, säger Johan Ljung.



Automotive-segmentet som det kallas är kärnan i Motonets verksamhet och det är kanske främst inom detta område som man anser sig ha något nytt att erbjuda konsumenterna. Ett omfattande utbud av produkter och tjänster för bilister, motorcyklister, båtförare och cyklister, kompletterat med innovativa tjänster.

I Örebro kommer ett komplett servicecenter att byggas upp runt butiken: ett brett utbud av reservdelar kommer att kompletteras med verkstadstjänster. En av de mest populära tjänsterna är "Motomaatti", som den kallas i Finland. Det är en test- och servicepunkt för små underhållsarbeten på bilen, till exempel byte av glödlampor och torkarblad samt kontroll av olja och kylvätska är några av jobben som erbjuds.

– Vi är oerhört nöjda med utformningen av varuhuset. Vi vill finnas på en attraktiv plats och lätt tillgängliga för vår kundgrupp. Vi har många gör-det-självare bland våra kunder, men med våra tjänster behöver man inte göra allt själv om man inte vill. Därför ställer våra tjänster också höga krav på varje etablering. Förutom verkstad och Motomaatti kommer det finnas däckhotell och biltvätt, säger Johan Ljung.

Motonet Örebro kommer ligga i handelsområdet Marieberg, där stort sett alla aktörer inom detaljhandeln finns närvarande. Som närmsta grannar finns både livsmedel och Mariebergsgallerian. Den kommande utvecklingen av motorvägen kommer att göra det ännu enklare för kunderna att ta sig runt i området. Varuhuset har en yta på nästan 4 500 kvadratmeter, varav cirka 3 000 är kundyta i butiken.

Motonet har tillsammans med lokala fastighetsägaren Husherren kommit överens med ett långt avtal med hjälp av Herde Förvaltning.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Motonet etablera ett helt nytt koncept för Örebro och även att satsningen genererar så många nya arbetstillfällen vilket känns kul att kunna bidra med till regionen. Efter en snabb process med vår uthyrningskonsult Herde som vi arbetat med tidigare hittade vi formerna för genomförandet och står redo att börja bygga säger Per Carlsson från Husherren som äger flera fastigheter i området.



Motonet har tillträtt sina nya kontorslokaler för sitt svenska huvudkontor i norra Stockholm då man signerade ett avtal med NCC och Castellum i det nybyggda kontorsområdet på Slåttervägen i Järva Krog. Därifrån kommer både lednings och mer operativ personal utgå kommande år under expansionen i Sverige.

