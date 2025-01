Värjan 13 i Helsingborg. Bild: Felix Gerlach

Wihlborgs hyr ut 5 200 kvadratmeter i Helsingborg

Uthyrning Wihlborgs har tecknat avtal med expanderande Smurfit Westrock Onwell i Värjan 13 på Berga i Helsingborg. Inflyttning sker under 2025 och avtalet omfattar fem år.

Smurfit Westrock är ett av världens största förpackningsbolag inom wellpapp och kartong. Onwell är Smurfit Westrocks skandinaviska enhet för försäljning, konstruktion och produktion av displayer och annan butikskommunikation.



För att säkra den framtida expansionen för bolaget går flytten etappvis under 2025 till Värjan 13 där 500 kvadratmeter kommer att användas som kontor och övrig yta för produktion. Expansionen drivs delvis av organisk tillväxt, delvis av att lokalerna i Helsingborg ska inrymma större utrustning och därmed ökad produktionskapacitet.



Tidigare var tvåltillverkaren Victoria Soap hyresgäst i fastigheten. I samband med att Smurfit Westrock Onwell flyttar in genomför Wihlborgs en rad energibesparingsåtgärder i fastigheten.



Berga ligger fyra kilometer från Helsingborgs centrum och är tack vare goda kommunikationer lättillgängligt både med bil och kollektivt. Området präglas av ett rikt serviceutbud med restauranger, grönområden, butiker och gym. Över 630 företag sysselsätter nära 5 800 personer vilket gör det till ett viktigt område för staden.

– Vi har under en tid varit på jakt efter större lokaler anpassade för vår produktion och när Wihlborgs presenterade Värjan 13 för oss så såg vi det som en fin möjlighet för oss. Vi får bättre förutsättningar att kunna utöka verksamheten och fortsätta växa, och att kunna stanna i Helsingborg ser vi som väldigt positivt, säger Daniel Stålhammar, Plant Manager på Smurfit Westrock Onwell.

– Uthyrningen till Smurfit Westrock Onwell visar att Berga inte bara är Helsingborgs främsta småföretagsområde, utan också en plats där företag kan växa och utvecklas, vilket är positivt för hela staden. I denna fastighet får Smurfit Westrock Onwell ändamålsenliga lokaler i ett levande område för sina medarbetare, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Ämnen