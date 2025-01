Fastigheten Hermes 10 i Helsingborg kallas också Tretornfabriken och har varit i Wihlborgs ägo sen 2022. Bild: Alexander Olivera

Två nya till historisk Wihlborgsfastighet

Uthyrning Den gamla Tretornfabriken i Helsingborg, är inte bara en historiskt välkänd byggnad i Helsingborg. Idag är den hem åt 100 bolag och Lunds universitet samt en viktig plats för kunskapsutbyte, gemenskap och innovation. Bara det senaste halvåret har Wihlborgs tecknat nya avtal om totalt cirka 6 500 kvadratmeter i fastigheten, bland annat med Visma och Arbetsförmedlingen.

Tretornfabriken, Hermes 10 eller Helsingborgs Gummifabrik som den också kallats, var under större delen av 1900-talet stadens största arbetsplats. Här har det bland annat tillverkats galoscher, gummistövlar, gummihandskar, badmössor, cykeldäck och de internationellt berömda Tretorn-tennisbollarna.



Sedan 2019 ägs och förvaltas fastigheten av Wihlborgs och består av cirka 51 000 kvadratmeter varav drygt en fjärdedel nyttjas av Lunds universitet. Övriga ytor inrymmer till största delen moderna kontorslokaler men också flera restauranger. Genom samarbetspartnern och coworkingaktören Mindpark erbjuds en stimulerande arbetsmiljö och mändger av evenemang och nätverksträffar.



Under 2022 fick fastigheten ett nytt namn och ny identitet som skulle återspegla dess historia och samtidigt ge den en nystart: Fabriken1891.



Det är inte bara innanför väggarna på Fabriken1891 som utveckling pågår för fullt. Med sitt innehåll och sin placering nära Helsingborg C och Oceanhamnen ingår huset i Helsingborg Innovation District, stadens nya innovationsdistrikt som ska bidra till hållbar tillväxt i Helsingborg med omnejd.



Det senaste halvåret har flera befintliga hyresgäster utökat sina avtal – outsourcingföretaget Concentrix med 1 130 kvadratmeter, logistikföretaget Bring med 440 kvadratmeter för sitt accounting center och Länsförsäkringar Bank med 940 kvadratmeter. Wihlborgs har även tecknat avtal med nya hyresgäster – IT-koncernen Visma om 1 250 kvadratmeter och Arbetsförmedlingen om 2 700 kvadratmeter. Majoriteten av avtalen tillträds under 2025. Ikea IT har successivt de senaste åren frånträtt lokalytor i huset och det är nu andra företag och verksamheter som sätter sin prägel på husets sammansättning.

– Vår ambition är att skapa tech-hubbar för våra medarbetare och kunder som är centralt placerade, har rätt tekniska förutsättningar och är inspirerande miljöer på strategiska orter runt om i Sverige. Vi tror att vi hamnat helt rätt i Fabriken1891 när vi nu satsar på ett nytt kontor i Helsingborg och ser fram emot att få flytta in i slutet av 2025, säger Malin Carlson, vd på Visma Tech AB.



– I Fabriken1891 pågår precis som förr produktion, utveckling och innovation, men i ett annat format. Jag tycker det är väldigt spännande att se hur denna välkända Helsingborgsfastighet behåller sin karaktär men fylls med nytt innehåll för dagens behov. Det är inte bara ett hus, utan även ett utvecklingscenter och en community. Det är roligt att både befintliga och nya hyresgäster ser ett värde i det, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

