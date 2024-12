Einar Janson, vd för Titania. Bild: Titania

Titania köper Byggmästaren 2 i Solna

Transaktioner Titania har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Byggmästaren 2 med Parkgate Byggmästaren 2 AB:s konkursbo. Köpeskillingen är 150 miljoner kronor. Tillträde är planerat till 31 januari 2025.

Bild: Titania

Illustration av det kommande kvarteret Byggmästaren i Solna. Illustration av det kommande kvarteret Byggmästaren i Solna.

Framtagande av detaljplan för byggande av cirka 350 bostäder på fastigheten Byggmästaren 2 startade 2013 och har passerat samrådsskede. Fastigheten innehåller idag en kontorsbyggnad i fem plan med garage, lastkaj, en extern lagerlokal, före detta butikslokal, en bensinstation och p-platser. Bensinstationen är uthyrd till OKQ8 för cirka 500 000 kr per år. Resterande del av byggnaden är vakanta på grund av att byggnaderna kommer att rivas för att ge plats åt bostäder när detaljplanen vinner laga kraft. Med anledning av tidigare ägare ekonomiska trångmål har detaljplanearbetet inte gått vidare från samrådskedet och byggnaden har tillåtits förfalla.



Detaljplanen beskriver en bebyggelse som syftar till att skapa en stadsmässig och modern miljö genom sluten kvartersform med bostäder runt en innergård samt lokaler i bottenvåningen mot Frösundaleden och Ankdammsgatan.

– Det här är ett idealiskt Titania-projekt. Det är stökigt, trassligt och farligt. Platsen ser ut som hämtad ur en krigszon med en byggnad som är halvt sönderslagen inuti och utgör en säkerhetsrisk för hela området. Det finns också flera parter att rodda ihop för att få projektet på banan, bland andra Solna stad och den intilliggande bostadsrättsföreningen. Av just alla de här skälen är också den möjliga uppsidan enorm. Det är ett guldläge i Solna och vi går in på ett byggrättspris per kvadrat som är cirka 40 % mot vad Alecta nyligen betalade till Besqab för en närliggande byggrätt. Men sådana här projekt passar inte det stora flertalet. Man måste vara på plats även ledningsmässigt, spotta i nävarna och köra på och det passar oss perfekt. Vi har gjort resan med att förverkliga stökiga platsers potential tidigare och den ekonomiska uppsidan i detta är så många gånger större än i inprisade projekt där alla risker upplevs vara eliminerade. Finansiering för köpet finns också redan på plats genom en club-deal med för oss, välkända finansiärer, till fördelaktiga villkor med löptid upp till 6 år och kommer under de första 2 åren inte ha någon påverkan på koncernens kassaflöden säger Einar Janson, vd på Titania.

– Genom att Titania nu förvärvar fastigheten och säkerställer att platsen tas om hand på ett tryggt och ansvarsfullt sätt, ser vi en mycket god grund för ett framgångsrikt samarbete mellan Solna stad och Titania säger Martin Eliasson, Byggnadsnämndens ordförande i Solna stad.

Ämnen