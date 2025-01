Svenska Bostäder samlar specialistkunskap i ny kansliavdelning

Här är de största byggkonkurserna under 2024

Bygg/Arkitektur Serneke Sveriges konkurs har varit i händelserna centrum under inledningen i av 2025. Den följer i spåren av rad andra konkursen inom bygg- och anläggningssektorn under 2024. Totalt 10 141 aktiebolag gick i konkurs under 2024, av dessa var 1 815 bolag inom bygg- och anläggningsektorn, vilket gör sektorn till den värst drabbade. Fastighetssverige har tittat närmare på de största konkurserna.

