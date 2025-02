Tommy Åstrand, vd på Swedish Logistic Property. Bild: SLP

SLP:s ökade förvaltningsresultatet med 31 procent under 2024

Bolag SLP ökade hyresintäkter, driftnett och förvaltningsresulatat under 2024. Resultatet per aktie ökade med 60 procent.

Januari-december 2024:

- Hyresintäkterna ökade med 21% och uppgick till 710 mkr (585).

- Driftsnettot ökade med 25% och uppgick till 610 mkr (487).

- Förvaltningsresultatet ökade med 31% och uppgick till 398 mkr (303).

- Resultat per aktie ökade med 60% och uppgick till 2,48 kr (1,55).

- Substansvärdet (NAV) per aktie ökade under perioden med 16% och uppgick till 29,39 kr.

- Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 361 mkr (236).

- Hållbara lån uppgick vid periodens utgång till 4 573 mkr (2 598), motsvarande 78% (53) av låneportföljen.

- SLP har tecknat sina första avtal gällande hållbarhetslänkad finansiering med två av bolagets befintliga banker.

- Installerad effekt i solcellsanläggningar uppgick vid periodens utgång till 17,9 MWp (14,2).

- Bolaget har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om cirka 1 100 mkr samt en nyemission av B-aktier i samband med ett förvärv om cirka 36 mkr.

- 11 fastigheter, varav en byggrätt, har förvärvats och tillträtts med en uthyrningsbar yta om 169 tkvm och ett fastighetsvärde om

1 747 mkr (1 504).

- Ett nybyggnationsprojekt har tillträtts med en uthyrningsbar yta om 11 tkvm och ett fastighetsvärde om 208 mkr.

- Två nybyggnadsprojekt har färdigställts med en uthyrningsbar yta om 29 tkvm och ett årligt hyresvärde om 29 mkr.

- Nettouthyrningen uppgick till 26,1 mkr (76,3) och uthyrningsgraden till 96,5% (94,6).



Vd Tommy Åstrand kommenterar:

– Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi fortsätter att skapa kontinuerlig värdetillväxt genom vår etablerade och framgångsrika affärsmodell. Med en stark finansiell ställning, relativt sett en låg belåningsgrad och via egengenerade medel har vi betydande förvärvsmöjligheter med befintlig kapitalstruktur. De allt lägre marknadsräntorna i kombination med ett stort intresse från våra befintliga banker gör att vi har goda förutsättningar att kunna fortsätta vår tillväxtsresa och skapa värde via såväl aktiv förvaltning och projektutveckling som kompletterande förvärv.

