SBB:s vd Ilija Batljan och styrelseordföranden Lennart Schuss. Bild: SBB

Schuss köper SBB-aktier för 300 000

Bolag SBB:s ordförande Lennart Schuss har köpt 50 000 B-aktier i bolaget för totalt 300 000 kronor. Aktierna köptes till kursen 6,02 kronor per aktie.

Köpet finns registrerat hos Finnsinspektionens insynregister och gjordes under torsdagen till kursen 6,02 kronor, en affär på 301 000 kronor. SBB:s B-aktie har hittills under torsdagen pendlat runt några procent plus.



Lennart Schuss ägde sedan tidigare 20 483 334 B-aktier i SBB och är bolagets 14:e största ägare med 1,27 procent av kapitalet och 0,59 procent av rösterna.

