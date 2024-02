David Mindus, vd för Sagax. Bild: Sagax

Sagax ökar hyresinstäkter och förvaltningsresultat med 16 procent – föreslår höjd utdelningen

Bolag Sagax ökade sina hyresintäkter och sitt förvaltningsresultat med 16 procent un 2023. Styrelse föreslår att utdelning för A- och B-aktier höjs från 2,70 till 3,10 kronor samt en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie.

Räkenskapsåret 2023

· Hyresintäkterna ökade med 16 % till 4 293 miljoner kronor (3 696 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

· Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 3 881 (3 339) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 15 % till 11,16 (9,70) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med -2 517 (2 233) miljoner kronor.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med -1 235 (-2 025) miljoner kronor.

· Årets resultat efter skatt uppgick till -13 (2 718) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 16 % till 3 485 (3 015) miljoner kronor motsvarande 9,94 (8,68) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

· Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 5 913 (1 855) miljoner kronor varav 5 088 (3 202) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

Sagax har genomfört två riktade nyemissioner, i juni respektive november, om vardera 10 000 000 stamaktier av serie B. Emissionerna har tillfört bolaget 4 180 miljoner kronor, före transaktionskostnader.

· Sagax erhöll höjd kreditrating till Baa2 med "stable outlook" av Moody's Investors Service.

· Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 3,10 (2,70) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningsförslagen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.



Fjärde kvaratlet 2023

· Hyresintäkterna ökade med 17 % till 1 133 (971) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet ökade med 12 % till 909 (809) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 8 % till 2,52 (2,34) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med -837 (-1 288) miljoner kronor.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med -501 (590) miljoner kronor.

· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -433 (274) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 9 % till 778 (713) miljoner kronor motsvarande 2,13 (2,04) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

· Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 2 188 (-1 562) miljoner kronor varav 1 852 (288) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

· Sagax har i november genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 stamaktier av serie B. Emissionen har tillfört bolaget 2 120 miljoner kronor, före transaktionskostnader.



Prognos för 2024

· För 2024 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 4 200 miljoner kronor.

