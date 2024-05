P-G Persson. Bild: Platzer

Nytt fastighetsbolag i Göteborg – P-G Persson gör comeback

Bolag P-G Persson startar genom Anliem tillsammans med Backahill, Bygg Göta, Lesley Invest och Bevaclean det nya fastighetsbolaget Safjället Fastigheter. De fem ägarna kommer initialt att tillföra bolaget cirka 500 miljoner kronor i kapital med ambitionen att Safjället Fastigheter ska byggas upp organisatoriskt och strukturellt för att vara och betraktas som det lokala fastighetsbolaget med starka ägare, en stark värdegrund, en stark hållbarhetsprofil, betydande fastighetskompetens och hög närvaro, på den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborg och Mölndal. Vd för Safjället Fastigheter blir P-G Persson.

Anliem är ett privat bolag som ägs av P-G Persson.

– Efter att jag slutade som vd för Platzer Fastigheter Holding i augusti 2023 har jag varit engagerad i olika styrelseuppdrag. Min tanke har hela tiden varit att även arbeta operativt inom fastighetsbranschen på hemmaplan, och jag har därför kontinuerligt tackat nej till styrelseuppdrag i bolag med fastigheter i Göteborg. Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat med tillväxtföretag, så att få starta upp ett fastighetsbolag tillsammans med starka medgrundare med tillväxt i fokus, samt att vara delaktig som ägare genom Anliem, känns som ett drömläge för mig. Jag tror dessutom att tidpunkten för att starta ett fastighetsbolag är bra ur ett timingperspektiv, säger P-G Persson, vd och ägare i Safjället Fastigheter.



Backahill har tidigare varit delägare i Platzer Fastigheter Holding AB och verkat i Göteborg under en längre tid. År 2017 sålde företaget sina andelar för att kunna fokusera på investeringar i hembygden på Bjärehalvön och i nordvästra Skåne. Under åren har Backahill fortsatt betrakta Göteborg som en intressant marknad med ett bra näringsliv och ser sin position som ett komplement till de befintliga fastighetsinnehaven i andra geografiska områden.

– Vi är glada över att göra detta tillsammans med starka partners och med P-G Persson vid rodret. Vi har tidigare arbetat med P-G när han var anställd som vd för Platzer Fastigheter Holding AB och har stor tilltro till honom och hans erfarenhet av fastighetsbranschen, säger Lennart Mauritzson, vd och koncernchef för Backahill.



Bygg-Göta är ett av Göteborgs största privatägda fastighetsbolag. Förutom helägda fastigheter har Bygg-Göta ett antal strategiska samarbeten med olika fastighetsaktörer i Göteborgsområdet.

– Att vara med och starta Safjället Fastigheter tillsammans med en solid ägarkonstellation och P-G som vd känns helt rätt för oss. Vi har haft många samarbeten med P-G genom åren i olika roller och har alltid uppskattat samarbetet, säger Lennart Persson, delägare i Bygg-Göta.



Bevaclean ägs av industriaffärsmannen Torbjörn Bengtsson. Torbjörn har framgångsrikt bedrivit verksamhet i Europa och USA, bland annat inom arbetsmiljö för byggnadsindustrin och bolaget Pullman Ermator AB. 2016/2017 såldes Pullman Ermator till Husqvarna. Bosatt i Ängelholm har Torbjörn tillsammans med barnen Petra och Markus Bengtsson genom Bevaclean investerat i både lokala fastigheter och fastighetsaktier.

– Vi på Bevaclean har många spännande affärer tillsammans med Backahill, och när vi fick höra om Safjället från dem tyckte vi att kombinationen av att bygga ett starkt fastighetsbolag i Göteborg, Backahills engagemang som ägare, samt vd:s tidigare track record, var något vi verkligen ville investera i, säger Torbjörn Bengtsson, vd och ägare av Bevaclean AB.



Lesley Invest ägs av familjen Wallblom med säte i Göteborg och Mölndal. Bolaget utgör basen för Wallblomgruppens investerande verksamhet.

– Vi har varit ägare i Platzer Fastigheter Holding sedan 2011 och har därigenom haft en kontinuerlig dialog med P-G Persson. Vi har även träffat Erik Paulsson, grundaren av Backahill, under många år. Som ägare i Platzer Fastigheter har vi följt P-G:s arbete med att utveckla företaget från ett mindre lokalt fastighetsbolag till det företag det är idag. När P-G kom till oss med idén att starta ett nytt fastighetsbolag i Göteborg och Mölndal, och när vi fick veta vilka övriga ägare som var involverade, såg vi detta som en spännande möjlighet att investera, säger Bo Wallblom, vd och koncernchef för Wallblomgruppen.

