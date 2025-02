Sverker Källgården. Bild: Cibus

Nivika utökar fastighetsportföljen utmed E6

Transaktioner Nivika Fastigheter har tillträtt fastigheterna Varberg Stören 2, Halmstad Fanan 24 och Laholm Lampan 3, tillhörande förvaltningsområde Västkusten. Fastigheterna omfattar totalt cirka 4 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 43 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda, årligt hyresvärde uppgår till cirka fyra miljoner kronor. Förvärvet finansieras dels med eget kapital, dels med återköpta B-aktier enligt bemyndigande.

– Vi fortsätter att växa på Västkusten med högavkastande fastigheter utmed E6:an. Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi att förvärva fastigheter i den västsvenska triangeln, säger Sverker Källgården, vd för Nivika Fastigheter.



Styrelsen i Nivika har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 februari 2024, beslutat att överlåta 127 659 egna B-aktier i Nivika till Casa i Skåne till ett pris om 47 kronor per aktie, totalt cirka sex miljoner kronor. Överlåtelsen slutfördes den 31 januari 2025. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna överlåts som en del av köpeskillingen avseende Nivikas förvärv av Varberg Stören 2, Halmstad Fanan 24 och Laholm Lampan 3 via bolagsförvärv, där Casa Skåne är säljare. Säljaren har företrätts av Husman Hagberg Värnamo samt Jurediq AB.



Priset per aktie är baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med Casa Skåne och motsvarar en premie om 22 procent jämfört med stängningskursen för Nivikas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 30 januari 2025. Efter överlåtelsen innehar Nivika 1 080 906 egna B-aktier.

