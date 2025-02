Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Pontus Orre

Minskad omsättning och rörelseresultat för Bonava

Bolag Bostadsutvecklaren Bonava redovisar minskad omsättning och operativt rörelseresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning. – År 2024 har varit en bro från marknadsosäkerhet till fastare mark, säger vd Peter Wallin i bokslutskommunikén.

Under året som gått har Bonava dragit ned investeringstakten och påbörjat större kostnadsanpassningar. Detta är en av sakerna som framgår i bokslutsrapporten för 2024. En av de största förändringarna som genomförts är den väsentligt ökade decentraliseringen vilket gettbolaget möjlighet att arbeta närmare marknaden.

– Detta samtidigt som vi kan arbeta mer effektivt med en flexibel organisation, där vi får bättre utväxling i ett läge med ökande volymer. Vi har resolut hanterat de utmaningar som uppstått och vi har dragit lärdom av dessa erfarenheter, skriver Bonavas vd, Peter Wallin, i bolagets bokslutskommuniké.



Året har, menar han, utvecklats i enlighet med Bonavas plan med gradvis ökad försäljning och produktionsstarter.

– Bonava har en stark marknadsposition i segment med goda tillväxtmöjligheter kombinerat med en attraktiv byggrättsportfölj.



Nu ligger fokus framåt på långsiktig lönsamhet, finansiell styrka och operativ kontroll. Lönsamheten i startade projekt under året är högre än de bostäder som överlämnats och avräknats under 2024.

– Produktionskostnaderna har stabiliserats och till och med minskat något, vilket stärker förutsättningarna för att väsentligt öka antalet produktionsstarter under 2025, säger Peter Wallin.



– Vi avslutade 2024 med ett starkt fjärde kvartal där både antalet sålda och startade bostäder fördubblades. Konsumentförtroendet ökar och investerarmarknadens aktörer visar åter intresse för nyproducerade hyreslägenheter. I kvartalet levererade vi stabila operativa marginaler trots en lägre volym överlämnade bostäder. Vi har en ökande lönsamhet i vår portfölj av pågående projekt och vår pipeline av kommande produktionsstarter skapar en bra bas för framtida tillväxt.



Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2024.



Bokslutet i siffror:



Fjärde kvartalet, oktober – december 2024:

Nettoomsättningen uppgick till 3 144 (4 989) MSEK

Den operativa bruttomarginalen uppgick till 14,7 (13,5) procent

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 288 (464) MSEK och den operativa rörelsemarginalen var 9,2 (9,3) procent

Operativt kassaflöde uppgick till 523 (1 008) MSEK

Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 461 (940) MSEK

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,49 (2,70) SEK

Antal sålda bostäder uppgick till 1 074 (356)

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 1 001 (394)



Tolv månader, januari – december 2024:

Nettoomsättning uppgick till 8 194 (13 269) MSEK

Den operativa bruttomarginalen uppgick till 11,6 (10,7) procent

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 290 (660) MSEK och den operativa rörelsemarginalen var 3,5 (5,0) procent

Operativt kassaflöde uppgick till 1 524 (538) MSEK

Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 621 (716) MSEK

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1, 85 (-10,66) SEK

Antal sålda bostäder till uppgick till 2 300 (1 493)

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 2 035 (1 333)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2024

Ämnen